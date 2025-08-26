DOLAR
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: İsrail'in Gazze'deki Kıtlığı İnkarı 'Utanç Verici'

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'deki kıtlığı inkar etmesini 'utanç verici' buldu; derhal ateşkes ve sınırsız insani yardım çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 18:11
Lazzarini'den Sert Eleştiriler ve Acil Yardım Çağrısı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail hükümetinin Gazze'deki kıtlığı inkar etme politikasını utanç verici olarak nitelendirdi.

Lazzarini konuşmasını İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde, Uluslararası Menendez Pelayo Üniversitesi'nde düzenlenen seminerde yaptı.

Şu anda Gazze'de bir kıtlık var. Bu, siyasi ve askeri iradenin yönlendirdiği insan yapımı bir kıtlık.

Lazzarini, Gazze'deki durumun insanlık açısından dibe vuran bir tablo çizdiğini ve bu yöndeki tüm uyarıların uluslararası toplum tarafından dikkate alınmamasının utanç verici olduğunu söyledi.

Gazze'nin bugün bir cehennem olduğunu belirten Lazzarini, insanların sadece bombardımanda ölmediğini, aynı zamanda açlıktan da öldüklerini; yiyecek ararken hayatlarını kaybettiklerini vurguladı. Lazzarini, bu ihlalleri gerçekleştirenler için hiçbir ekonomik, siyasi veya diplomatik maliyetin uygulanmadığını kaydetti.

Lazzarini, Gazze'de derhal ateşkes ve insani yardıma sınırsız erişim çağrısında bulunduğunu bildirdi ve UNRWA'nın, Filistin halkının iki aylık gıda ihtiyacını karşılayacak düzeyde, 6 bin kamyona eşdeğer yardım malzemesinin Gazze Şeridi dışında bekletildiğini açıkladı.

Genel Komiser ayrıca, Gazze'de öldürülen insani yardım çalışanlarının sayısının çok yüksek olduğunu vurgulayarak, sadece UNRWA'ya bağlı 360'ı aşkın çalışanın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Lazzarini, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin 4. katına düzenlediği hava saldırısına sert tepki gösterdi ve İsrail hükümetinin uluslararası gazetecilerin sahadaki durumu doğrulamak için bölgeye girmesine izin vermemesi nedeniyle, Gazze'de olup bitenlerin tek tanığı olan Filistinli gazetecilere destek verilmesi çağrısında bulundu.

