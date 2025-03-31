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UNRWA, İsrail'in Gazze'deki İki Personelini Öldürdüğünü Duyurdu

UNRWA, İsrail'in Gazze'de iki personelini öldürdüğünü ve yardım görevlisi ölümlerinin arttığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 20:29
UNRWA, İsrail'in Gazze'deki İki Personelini Öldürdüğünü Duyurdu

UNRWA'dan Kritik Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde iki UNRWA personelinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Lazzarini sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "UNRWA'dan 2 meslektaşımız ile Filistin Kızılayından 8 yardım ve ilk yardım görevlisinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz," ifadesini kullandı.

Ölümler ve Kayıplar

Yardım görevlerinin başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de hayatını kaybeden yardım görevlilerinin sayısının 408'e yükseldiği belirtilirken, bu ölümlerden 280'den fazlasının UNRWA çalışanları olduğu vurgulandı.

Cenazeler İnsanlık Onuruna Aykırı Şekilde Bulundu

Lazzarini, "Dün Refah'ta yaşamını yitiren meslektaşlarımızdan birinin cenazesi, Filistin Kızılayı sağlık görevlilerinin cenazeleriyle birlikte, insanlık onuruna açıkça aykırı şekilde derin bir çukura gömülmüş halde bulundu," dedi. İsrail tarafından öldürülenlerin ilk yardım görevlisi olduğunu belirten Lazzarini, sivillerin her koşulda korunması gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası Hukuk İhlalleri ve Hesap Sorulması Gerekiyor

Lazzarini, "Acil müdahale ekiplerini, gazetecileri veya insani yardım çalışanlarını hedef almak ya da hayatlarını tehlikeye atmak, uluslararası hukuku açık ve bariz bir ihlalidir," diye konuştu. Gazze'deki bu cinayetlerin rutin hale geldiğini ifade eden Lazzarini, "Bu 'yeni normal' olamaz. Hesap sorulması gerekir. Uluslararası insani hukuk istisnasız herkes için geçerlidir," dedi.

Ambulans Ekipleri Saldırıya Uğradı

Filistin Kızılayı, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığını bildirdi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 25 Mart'ta İsrail'in ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinden 15 kişiyi kaçırdığını ifade etti.

Cenazelerin Durumu Şok Edici

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, 28 Mart'ta sivil savunma ekibinden Enver Abdülhamid el-Attar’ın parçalanmış cesedine ulaştıklarını açıkladı. Refah'ta cansız bedenlerine ulaşılan 14 kişiden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler ve uluslararası taraflara bu suçlarla ilgili acil soruşturma açma çağrısı yapıldı.

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