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Ünye'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hastanelik Oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 21:04
Ünye'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hastanelik Oldu

Ünye'de Yaya Kazası

Ordu'nun güzel ilçelerinden biri olan Ünye'de, bir yaya trafik kazası geçirdi. Kaledere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir otomobilin çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Otomobil, Uğur E. yönetimindeki 52 AFL 355 plakalı araç, Akkuş Niksar Caddesi'nde yolun karşısına geçmekte olan Halis Y.'ye çarptı.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Halis Y., sağlık çalışanları tarafından olay yerinde ilk müdahaleye tabi tutulduktan sonra Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavisine devam edilmektedir.

Güvenlik Kameraları Olayı Kaydetti

Olayın meydana geldiği anlar, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın detayları, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik tedbirlerinin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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