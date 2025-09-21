Uraloğlu ve Bak, Çamlıhemşin-Ayder Yaylası Yolundaki Çalışmaları İnceledi

Sağanak sonrası yol çalışmalarına yerinde denetim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sağanaktan etkilenen Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolundaki onarım ve iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kentte etkili olan sağanağın ardından bölgeye gelen bakanlar, dün ulaşıma kapanan Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunu ziyaret ederek yürütülen müdahaleler hakkında bilgi aldı.

Bölgede başlatılan çalışmaları yerinde gören bakanlar, ilgili ekiplerden yapılan çalışmaların son durumu ve planlanan müdahaleler hakkında bilgi aldı. Çalışmalara destek veren ekiplere başarı ve kolaylık dileyen bakanlar, sürecin yakından takip edileceğini belirtti.

İncelemeler kapsamında Fırtına Deresi, Durak Deresi ve Hala Tüneli güzergahlarındaki müdahaleler de değerlendirildi.

İncelemelere Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililer de eşlik etti.

