Uraloğlu ve Bak, Çamlıhemşin-Ayder Yaylası Yolundaki Çalışmaları İnceledi

Bakanlar Abdulkadir Uraloğlu ve Osman Aşkın Bak, sağanak nedeniyle zarar gören Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolundaki onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 14:43
Uraloğlu ve Bak, Çamlıhemşin-Ayder Yaylası Yolundaki Çalışmaları İnceledi

Uraloğlu ve Bak, Çamlıhemşin-Ayder Yaylası Yolundaki Çalışmaları İnceledi

Sağanak sonrası yol çalışmalarına yerinde denetim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sağanaktan etkilenen Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolundaki onarım ve iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kentte etkili olan sağanağın ardından bölgeye gelen bakanlar, dün ulaşıma kapanan Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunu ziyaret ederek yürütülen müdahaleler hakkında bilgi aldı.

Bölgede başlatılan çalışmaları yerinde gören bakanlar, ilgili ekiplerden yapılan çalışmaların son durumu ve planlanan müdahaleler hakkında bilgi aldı. Çalışmalara destek veren ekiplere başarı ve kolaylık dileyen bakanlar, sürecin yakından takip edileceğini belirtti.

İncelemeler kapsamında Fırtına Deresi, Durak Deresi ve Hala Tüneli güzergahlarındaki müdahaleler de değerlendirildi.

İncelemelere Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililer de eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sağanaktan etkilenen Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolundaki çalışmaları inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak...

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Çarşamba'da Suç Uydurma İtirafı: 500 Bin TL'lik Hırsızlık Senaryosu
2
İsrail Rimini'deki TTG Turizm Fuarından Dışlandı
3
Bakan Tekin: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile Anadolu İrfanı Müfredata Girdi
4
Samsun Alaçam'da Samanlık Yangını Söndürüldü
5
Hayati Yazıcı'dan Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Trump'ın Adamı' İftirasi
6
İyilikhane Çocuk Derneği Kermes Gelirini Gazze'ye Bağışlayacak
7
İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 65.283'e Yükseldi

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü