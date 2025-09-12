Ürdün'den Destek: BM New York Bildirgesi ve İki Devletli Çözümün Onayı

Ürdün, BM Genel Kurulu'nun New York Bildirgesi'ni onaylamasını memnuniyetle karşıladı; oylamada 142 kabul, 10 hayır, 12 çekimser çıktı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 23:40
Ürdün, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan tasarının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında kararın kabul edilmesinin ülke tarafından memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, kararın işgalin sona erdirilmesi ve bölgede güvenlik ile istikrarı garanti altına alan adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmanın tek yolu olarak iki devletli çözümü destekleme yönündeki uluslararası iradeyi teyit ettiği vurgulandı.

Bakanlık, bu kararın Filistin halkının haklarının yerine getirilmesi yolunda önemli bir adım olduğunu ve bunların başında iki devletli çözüme dayalı bağımsız bir devletin kurulmasının geldiğini belirtti.

Oylama detayları

BM Genel Kurulu'nda bugün bildirgenin onaylanması için sunulan tasarıya ilişkin oylama gerçekleştirildi. Oylamada 142 ülke Bildirge'yi onaylayan karara "evet" oyu verdi. 10 ülke "hayır" oyu kullanırken, bu grup arasında ABD ve İsrail de yer aldı. 12 ülke ise çekimser kaldı.

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan bildirge, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesini hedefliyor.

