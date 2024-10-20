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Ürdün'den İsrail'in Beyt Lahiya Saldırısına Kınama

Ürdün, İsrail'in Gazze'deki Meşru Beyt Lahiya'ya düzenlediği saldırıyı sert bir dille kınadı ve uluslararası müdahale çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 19:49
Ürdün'den İsrail'in Beyt Lahiya Saldırısına Kınama

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Ürdün, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

Sivillerin ve Insani Tesislerin Korunması Vurgusu

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de sivil hedeflere yönelmesi ve barınma merkezleri ile hastaneleri bombalamasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. Uluslararası Hukukun İhlali

Açıklamada, İsrail'in uluslararası insancıl hukuk kurallarını ihlal etmeye devam ettiği ve bu duruma uluslararası sistemin müdahale edememesi ciddi bir sorun olarak değerlendirildi.

BM'ye Çağrı

Ürdün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, Gazze Şeridi'nde meydana gelen insani krizin sona erdirilmesi ve savaş suçlarının faillerinin yargılanması için somut adımlar atma çağrısında bulundu.

Son Saldırılar

Bakanlık açıklamasında, İsrail ordusunun dün düzenlediği saldırılarda 87 kişinin hayatını kaybettiği, 40'tan fazla kişinin ise yaralandığı bilgisi de yer aldı.

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