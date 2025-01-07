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Ürdün'den İsrail'in Provokatif Haritasına Sert Tepki

Ürdün, İsrail'in sosyal medya üzerinden paylaştığı provokatif haritaya karşı çıkışta bulundu, uluslararası toplumdan destek istedi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 15:39
Ürdün'den İsrail'in Provokatif Haritasına Sert Tepki

Ürdün, İsrail’in Provokatif Haritasına Sert Tepki Gösterdi

Ürdün, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yayınlanan, Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye topraklarını İsrail'in "tarihi sınırları" içinde gösteren haritaya güçlü bir tepki verdi.

Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, bu tarz provokatif adımların, İsrail'in, Filistinlilerin, 4 Haziran 1967 sınırları üzerinde başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir devlet kurma haklarını inkar eden girişimlerinin bir parçası olduğunu belirtti. Kınama mesajında, "İsrail hükümetindeki aşırılık yanlılarının benimsediği ve yaydığı bu tür iddialar, uluslararası normlara ve yasalara açıkça aykırıdır," ifadelerine yer verildi.

Bölgesel Güvenlik ve İstikrar Üzerindeki Etkiler

Ürdün Dışişleri, böyle bir davranışın bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uluslararası toplumun net bir duruş sergilemesi ve bu tür eylemleri kınaması gerektiğini vurguladı.

İsrail’den Davet: Provokatif Açıklamaları Durdurun

Ürdün, İsrail hükümetinin bu tür kışkırtıcı davranışları sonlandırmasını ve İsrailli yetkililerin yaptığı provokatif açıklamaları derhal durdurmasını talep etti. Bu açıklamaların yalnızca aşırılık yanlılarının zihinlerinde yer bulduğunu ve çatışmaları körükleyerek uluslararası güvenlik ve barışı tehdit ettiğini dile getirdi.

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