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Ürdün'den İsrail Parlamentosu'na Sert Tepki: UNRWA'yı Yasaklama Çabası Kınandı

Ürdün, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama girişimlerini kınadı, uluslararası destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 22:38
Ürdün'den İsrail Parlamentosu'na Sert Tepki: UNRWA'yı Yasaklama Çabası Kınandı

Ürdün, İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Çabalarını Kınıyor

Ürdün, geçtiğimiz günlerde İsrail'in parlamento organı Knesset tarafından Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerinin yasaklanmasına yönelik girişimlerini sert bir dille kınadı.

Siyasi Suikast Çabası Olarak Değerlendirildi

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Knesset'in UNRWA'yı Filistin toprakları üzerinde yasaklama çabalarının, kuruluşa karşı bir siyasi suikast düzenleme çabasını yansıttığını belirtti. Yazılı açıklamada, söz konusu eylemlerin uluslararası hukukla bağdaşmadığı ve geçersiz olduğu vurgulandı.

Diplomatik Vize ve Dokunulmazlık Hakları Engelleniyor

Knesset'in, UNRWA çalışanlarının diplomatik vize almasını, belirli imtiyazlara sahip olmalarını ve işgal altındaki Filistin topraklarında çalışan Birleşmiş Milletler kuruluşlarına sağlanan dokunulmazlıkları engellemeye yönelik faaliyetleri de kınandı.

Uluslararası Destek Çığlığı

Açıklamada, uluslararası toplumdan Filistin halkına ve onlara yardım eden BM kuruluşlarına yönelik koruma sağlamak amacıyla acil eyleme geçmesi çağrısı yapıldı. Ayrıca, UNRWA'ya olan uluslararası desteğin sürmesi gerektiği bildirildi.

UNRWA'nın Faaliyetleri Göz Tehlikede

Knesset'teki tasarının yasalaşması durumunda, İsrail'in 1967 tarihli anlaşmayı iptal ederek UNRWA'nın İsrail'de faaliyet göstermesini sona erdireceği ifade edildi. Bu durum, hem İsrail hem de işgal altındaki Filistin topraklarında Ajans ile olan tüm bağlantıların kesilmesine neden olacak.

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