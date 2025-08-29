DOLAR
Ürdün'den Netanyahu'ya Sert Suçlama: Barışı Engelliyor, Bölgeyi Ateşe Atıyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Netanyahu'yu barışı engellemek ve bölgeyi siyasi çıkarları için ateşe atmakla suçladı; Gazze'deki insani krize dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 22:16
Eymen es-Safedi: Netanyahu siyasi çıkarları uğruna çatışmayı sürdürüyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu siyasi kariyerini kurtarmak için barışı engellemek ve bölgeyi ateşe atmakla suçladı.

Safedi, açıklamasını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptı ve İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak işlediği suçların cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.

'Netanyahu barış istemiyor, çatışmadan besleniyor' diyen Safedi, Gazze'de yaşanan açlık ve yıkımın derhal durdurulması gerektiğini belirterek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Safedi, 'Gazze'yi yıkıyor, adil barış ihtimalini yok ediyor ve bölgenin tamamını siyasi çıkarları uğruna ateşe atıyor. Hükümetini yönlendiren ideoloji ise nefret temelli, ırkçı ve gayri insani bir ideolojidir. Dünya buna göz yumamaz.' ifadelerini kullandı.

Ürdünlü bakan, Gazze'de yaklaşık bir milyon kişinin İsrail'in uyguladığı açlık nedeniyle hayatta kalma mücadelesi verdiğini, 1,3 milyon kişinin ise yaşam kaynaklarının tamamen yok edildiğini hatırlatarak, 'Bu insanların Netanyahu'nun siyasi hesapları yüzünden daha fazla acı çekmesine izin verilemez.' dedi.

Safedi, ateşkes önerisinin masada olduğunu ancak Netanyahu'nun süreci tıkadığını belirterek, 'Gerçek şu ki Netanyahu barış istemiyor, çatışmanın devamını istiyor. Uluslararası toplum artık bu gerçeği görmezden gelemez.' sözleriyle çağrısını yineledi.

