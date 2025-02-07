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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Cuma Günü ABD'yi Ziyaret Edecek

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Cuma günü ABD'de Rubio ile Gazze üzerindeki endişeleri görüşecek.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 00:04
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Cuma Günü ABD'yi Ziyaret Edecek

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Cuma Günü ABD Ziyaretinde

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, cuma günü Washington'a gerçekleştireceği ziyareti kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmesi bekleniyor. Axios haberine göre, Safedi'nin ABD yönetiminden üst düzey yetkililerle de görüşeceği ifade edildi.

Görüşmelerde Gazze Endişeleri Masada

Ziyaretin ana gündem maddelerinden biri ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yönelik planı olacak. Safedi, bu konudaki endişelerini dile getirecek.

Diğer Ürdünlü Yetkiler de Washington'da

Ayrıca, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın da önümüzdeki günlerde Washington'u ziyaret edeceği bildirildi. Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın ise 11 Şubat tarihinde Beyaz Saray'da Trump ile bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Orta Doğu Turu

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, bu ayın ortasında Orta Doğu'ya bir tur düzenlemesi bekleniyor. Adı açıklanmayan kaynaklara dayanarak, Rubio'nun İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretleri planlandığı ifade edildi.

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