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Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Gazze'nin Yeniden İnşasında Filistinlileri Yerinden Etmemek Önemli

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Gazze'nin yeniden inşası için Arap-Mısır-Filistin planını açıkladı. Filistinlileri yerinden etmeden devam edecekler.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 06:16
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 06:16
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Gazze'nin Yeniden İnşasında Filistinlileri Yerinden Etmemek Önemli

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik Arap-Mısır-Filistin planının mevcut olduğunu açıkladı. Bakan Safedi, Al-Mamlaka TV'ye verdiği röportajda, Gazze'ye yardım göndermeye devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Safedi, Gazze'nin yeniden inşası için atılacak adımlarda Filistinlilerin haklarının korunması gerektiğini belirtti. Ülkesinin çıkarlarının, "Ürdün'ün Ürdünlülerindir, Filistin de Filistinlilerindir" gerçeğine dayandığını ifade eden Safedi, Kral 2. Abdullah'ın ABD Başkanı Donald Trump'a "pratik fikirler" sunduğunu aktardı.

Kral Abdullah'ın, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede güvenlik ve istikrar için önemli olduğunu vurguladığını belirten Safedi, Trump'ın Ürdün'ün bölgedeki istikrarı desteklemedeki rolünü de açıkladığını kaydetti.

Safedi, Arap koordinasyonunun Trump'ın planına alternatif sunabilecek ve Gazze'deki insani krizi sona erdirebilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Bizim vizyonumuz var, Gazze'yi halkını yerinden etmeden yeniden inşa etmenin mümkün olduğuna inanıyoruz" dedi.

Bakan Safedi, Kral Abdullah'ın Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı kararlı tutumunu bir kez daha dile getirdiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Ürdün Kralı Abdullah ile yaptığı görüşmede Gazze'yi devralma planlarından bahsetmiş, Kral Abdullah ise başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkeleriyle sürecin ilerlemesi için görüşmeler yapılacağını belirtmişti.

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