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Ürdün Gazze'ye yardımlarını havadan paraşütlerle ulaştırmayı sürdürüyor

Gazze Şeridi’nde dört ayı aşkın süredir devam eden İsrail saldırılarına karşı Ürdün’den tıbbi destek geldi. Ürdün, bölgeye acil sağlık malzemeleri gönderdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 09:27
Ürdün Gazze'ye yardımlarını havadan paraşütlerle ulaştırmayı sürdürüyor

Ürdün ordusu, Ürdün Hava Kuvvetleri’nin Gazze’ye 12. defa tıbbi yardım malzemesi bıraktığını duyurdu. Açıklamada, sağlık malzemelerinin paraşütle Ürdün Sahra Hastanesi’ne teslim edildiği ve bu yardımların İngiltere ile işbirliği içinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, Ürdün’ün Gazze’de İsrail saldırılarına maruz kalan Filistinlilere yardım ettiği vurgulandı. Ürdün’ün Filistin topraklarında 5 sağlık merkezi olduğu ve bunlardan 2’sinin Gazze Şeridi’nde askeri personelce işletilen sahra hastaneleri olduğu belirtildi.

İsrail’in Filistinlilerin haklarına ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanlara yönelik ihlallerine tepki olarak, Hamas’ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail’e geniş kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdi.

İSRAİL'İ GAZZE İŞGALİ ALTINDA BİNLERCE FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

7 Ekim’de gerçekleşen saldırılarda İsrail, 1200 vatandaşının hayatını kaybettiğini, 5 bin 132 kişinin de yaralı olduğunu duyurdu. Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den beri devam eden İsrail saldırılarında ise 29 bin 313 Filistinli yaşamını yitirdi, bunların 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın. 69 bin 333 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

Halen binlerce insanın enkaz altında kaldığı belirtilirken, sivillerin barındığı hastane ve okullar da saldırılarda hedef seçilerek yok ediliyor. İsrail askeri, 7 Ekim’de başlayan Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 238’i işgal operasyonunda olmak üzere toplam 576 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

24 Kasım 2023’te başlayan ve sonradan 3 gün daha uzatılan “insani mola” süresince 81 İsrailli ve 240 Filistinli tutsak karşılıklı olarak salıverildi. Ancak İsrail, binlerce Filistinliyi gözaltına alıp tutuklamaya devam etti. İşgal edilen Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te ise 7 Ekim 2023’ten beri İsrail askerleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu 403 Filistinli yaşamını yitirdi.

8 Ekim 2023’te başlayan İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda 205 Hizbullah, 11 Emel, 12 Filistin İslami Cihad ve 12 Hamas üyesi ile birlikte 43 Lübnanlı sivil, 2’si güvenlik görevlisi 1’i asker 3 Lübnanlı, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri yaşamını yitirdi.

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