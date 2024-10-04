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Ürdün, Guterres'e Destek Verdi

Ürdün, İsrail'in 'istenmeyen kişi' ilan ettiği BM Genel Sekreteri Guterres'i destekledi ve uluslararası hukukun önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 00:11
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 00:11
Ürdün, Guterres'e Destek Verdi

Ürdün'den BM Genel Sekreteri'ne Destek

Ürdün, Antonio Guterres'in İsrail tarafından 'istenmeyen kişi' ilan edilmesine dair destek açıklaması yaptı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen yazılı ifadede, İsrail hükümetinin Guterres'e karşı yürüttüğü karalama kampanyalarına karşı durulması gerektiği belirtildi.

Uluslararası Hukuka Saygı Vurgusu

Açıklamada, BM Anlaşması ve kararlarının uygulanmasına dair Guterres’in çabaları desteklenirken, uluslararası toplumun da bu tür karalamaları reddetmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Guterres İle İlgili Kararı

İsrail yönetimi daha önce, Guterres'in, Orta Doğu'daki gerilimleri azaltma çağrısı nedeniyle ülkeye girişinin yasaklandığını duyurmuştu. BM Genel Sekreteri, Tahran'ın füze saldırısını kınamamasıyla eleştirilmişti.

Orta Doğu'da Barış Çağrısı

Guterres, olaylar sonrası yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum," diyerek, acil bir ateşkes çağrısında bulundu.

Ürdün, ayrıca BM ve bağlı kuruluşlarının rolünü azaltmaya yönelik tüm girişimleri de kınamaktadır.

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