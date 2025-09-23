Ürdün Kralı 2. Abdullah: İsrail barış temellerini yıkıyor, Netanyahu hükümeti barışı istemiyor

Kral Abdullah, BM 80. Genel Kurulu'nda İsrail'in barış temellerini yıktığını ve Netanyahu hükümetinin barışı istemediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 20:59
BM 80. Genel Kurulu'nda yaptığı değerlendirmede sert eleştiriler

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail'in barış temellerini yıktığını ve Binyamin Netanyahu hükümetinin barışı istemediğini söyledi.

Abdullah, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na hitap etti.

Bir yıl aradan sonra yeniden BM Genel Kurulunda toplandıklarını hatırlatan Abdullah, konuşmasında şunları ifade etti: "Bir yıl daha geçti ve BM Genel Kurulunda bir toplantı daha gerçekleşmiş oldu. Bu münasebetle değişmeyen meseleyi konuşmak için yeniden karşınızdayım: Orta Doğu'daki çatışmalar."

İlk defa, Orta Doğu'daki krizi konuşurken sözcüklerin ne kadar yeterli olduğu yönünde bir soru sormak istediğini dile getiren Abdullah, "Sessiz kalmamız, belki de mevcut durumu kabullendiğimiz ve insanlığımızdan vazgeçtiğimiz anlamına geliyordur. Bu da yapabileceğim bir şey değildir." diye konuştu.

Tel Aviv yönetiminin barıştan yana olmadığına işaret eden Abdullah, sözlerini şöyle sürdürdü: "İsrail'in eylemleri, üzerinde barışın inşa edilebileceği temelleri yıkıyor. Uluslararası toplumun da İsrail'deki mevcut hükümetin barış isteyen bir ortak olduğuna dair yanıltıcı düşünceden vazgeçmesi gerekir."

