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Ürdün Kralı 2. Abdullah: Suriye Güvenliği Bölge İstikrarını Güçlendirir

Kral Abdullah, Suriye'deki güvenliğin sağlanmasının bölge istikrarını artıracağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 14:50
Ürdün Kralı 2. Abdullah: Suriye Güvenliği Bölge İstikrarını Güçlendirir

Ürdün Kralı 2. Abdullah'dan Suriye Açıklaması

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suriye'de güvenliğin sağlanmasının bölgenin güven ve istikrarını güçlendireceğini belirtti. Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde önemli konuları ele aldı.

Görüşmelerde Öne Çıkanlar

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnana yönelik saldırılarının tartışıldığı görüşmede, bölgedeki ve Suriye'deki mevcut durum üzerinde duruldu. Kral Abdullah, Suriye'de güvenliğin sağlanması için uluslararası çabaların koordinasyonuna ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kral Abdullah, bölgede gerilimi düşürecek ilk adımın Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının durdurulması olduğunu ifade ederek, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için çabaların artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Ateşkesin Önemi

Kral Abdullah ve Başbakan Miçotakis, görüşmelerinde Lübnan'daki ateşkesin başarısı için daha fazla çaba sarf edilmesinin önemine değindiler. Bu çabaların, bölgedeki barış ve güven ortamını sağlamak adına kritik bir öneme sahip olduğu belirtildi.

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