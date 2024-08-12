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Ürdün Kralı 2. Abdullah: "Ürdün Savaş Alanı Olmayacak"

Kral Abdullah, ülkesinin savaş alanı olmayacağını ve bölgedeki istikrarın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 11:48
Ürdün Kralı 2. Abdullah: "Ürdün Savaş Alanı Olmayacak"

Ürdün Kralı'nın Açıklamaları

Ürdün'ün Kralı 2. Abdullah, yaptığı açıklamada, Ürdün’ün bir savaş alanı olmayacağını ve halkının yaşamını riske atmayacağını belirtti.

Toplantıda Ele Alınan Konular

Kral Abdullah, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden gelen bir heyeti başkent Amman'da kabul ederek, bölgedeki son gelişmeleri ve Ürdün ile ABD arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme yollarını masaya yatırdı.

Bölgesel İstikrarın Önemi

Kral, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi ve muhtemel bir savaşı engellemek amacıyla kapsamlı bir sükunetin sağlanması gerektiğini vurguladı. "Gazze'deki savaş devam ettiği sürece bölgesel istikrarı tehdit eden çekişme alanı genişlemeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Çabaların Artırılması Gerekiyor

Abdullah, Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes için uluslararası çabaların artırılması gerektiğinin altını çizdi ve "Halkımın hayatının tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğim." dedi.

Filistin Sorunu ve İki Devletli Çözüm

Kral Abdullah, Filistin topraklarının işgali ve Filistinli Müslümanlar ile Hristiyanlara yönelik saldırılar konusuna dikkat çekerek, güvenliğin sağlanması için iki devletli çözüme odaklanılması gerektiğini belirtti.

Gazze'deki Durum

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda 39 bin 790 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bunların arasında 16 bin 314 çocuk ve 10 bin 980 kadın olduğu bildirildi. Sivil altyapılar büyük zarar görürken, hala enkaz altında binlerce insanın olduğu ifade ediliyor.

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