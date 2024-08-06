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Ürdün Kralı, Mısır Cumhurbaşkanı ve Batılı Liderlerle Gerilim Düşürmeyi Görüştü

Kral 2. Abdullah, bölgedeki gerilimi sona erdirmek için uluslararası liderlerle önemli görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 19:57
Ürdün Kralı, Mısır Cumhurbaşkanı ve Batılı Liderlerle Gerilim Düşürmeyi Görüştü

Ürdün Kralı, Mısır Cumhurbaşkanı ile Görüşmeler Düzenledi

Ürdün'ün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ve Batılı liderlerle bölgedeki gerilimi azaltmak amacıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Önemli Liderlerle Temas

Kral 2. Abdullah, Mısır'ın lideri Abdulfettah Sisi'nin yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile iletişim kurarak bölgedeki gerilimin durdurulmasının önemini vurguladı.

Gazze İçin Acil Çözüm

Görüşmelerde, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve insani krizin sona erdirilmesi konuları ön plana çıktı. Kral ve Sisi, bölgedeki huzurun sağlanması için ulusal ve uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Çatışma Riski ve Güvenlik Önlemleri

Kral 2. Abdullah, çatışma çemberinin genişlemesi durumunda meydana gelebilecek tehlikelerin altını çizerken, bölgenin güvenliğini tehdit eden her türlü duruma karşı anti-dikkatli olmanın gerekliliğini dile getirdi.

Hamas Liderine Yapılan Suikast

Yine görüşmeler sırasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikast ve bunun arkasındaki etkenler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İran, İsrail'in sorumlu olduğunu ileri sürerek misilleme tehdidinde bulunmuştu.

Ürdün Kralı, tüm bu meselelerin çözümü için bölgedeki tüm aktörlerin sorumluluk alması gerektiğinin önemini dile getirdi.

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