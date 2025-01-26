Ürdün Kralı'ndan ABD'ye Barış Mesajı: Orta Doğu'da Rolü Kritik

Ürdün Kralı II. Abdullah'dan ABD'ye Barış Vurgusu

Ürdün Kralı II. Abdullah, Orta Doğu'da barış ve istikrarı sağlamak için tarafları teşvik etmede ABD'nin önemli bir rolü olduğunu belirtti. Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kral Abdullah, Trump'ı ABD Başkanlığı'na seçilmesi nedeniyle tebrik ederek, görevinde başarılar diledi. Ayrıca, Ürdün ile ABD arasındaki güçlü ilişkilerin pekiştirilmesi, stratejik ortaklığın geliştirilmesi ve çeşitli alanlarda iş birliği imkânlarının genişletilmesi konusunda istekli olduğunu dile getirdi.

Orta Doğu'da Barış İçin İş Birliği

Görüşme sırasında Orta Doğu'daki güncel gelişmelere de değinen Kral Abdullah, ABD'nin bölgede barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında kilit bir rol oynadığına dikkat çekti. Washington'un, tüm tarafları bölgedeki huzur için çalışmaya teşvik etmesinin önemini vurguladı.