DOLAR
35,67 0%
EURO
37,46 0%
ALTIN
3.180,65 0%
BITCOIN
3.732.518,08 0,37%

Ürdün Kralı'ndan ABD'ye Barış Mesajı: Orta Doğu'da Rolü Kritik

Ürdün Kralı II. Abdullah, Orta Doğu'da barış için ABD'nin kritik rolünü vurguladı ve Donald Trump ile görüştü.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 04:17
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 04:17
Ürdün Kralı'ndan ABD'ye Barış Mesajı: Orta Doğu'da Rolü Kritik

Ürdün Kralı II. Abdullah'dan ABD'ye Barış Vurgusu

Ürdün Kralı II. Abdullah, Orta Doğu'da barış ve istikrarı sağlamak için tarafları teşvik etmede ABD'nin önemli bir rolü olduğunu belirtti. Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kral Abdullah, Trump'ı ABD Başkanlığı'na seçilmesi nedeniyle tebrik ederek, görevinde başarılar diledi. Ayrıca, Ürdün ile ABD arasındaki güçlü ilişkilerin pekiştirilmesi, stratejik ortaklığın geliştirilmesi ve çeşitli alanlarda iş birliği imkânlarının genişletilmesi konusunda istekli olduğunu dile getirdi.

Orta Doğu'da Barış İçin İş Birliği

Görüşme sırasında Orta Doğu'daki güncel gelişmelere de değinen Kral Abdullah, ABD'nin bölgede barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında kilit bir rol oynadığına dikkat çekti. Washington'un, tüm tarafları bölgedeki huzur için çalışmaya teşvik etmesinin önemini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzey Kore 'Stratejik Seyir Füzeleri' Testini Başarıyla Gerçekleştirdi
2
Bilecik'te Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Zonguldak'ta Freni Boşalan Midibüs Park Halindeki Araçlara Çarparak Devrildi
4
Polonya'daki Kömür Ocağındaki Patlamada Can Kaybı 2'ye Yükseldi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kartalkaya Yangınında Hesap Sorulacak
6
2024'te Meteorolojide Türkiye'nin Sıcaklık ve Yağış Rekorları Açıklandı
7
Yerli ve Milli NAVTEX Sistemi ile Deniz Haberleşmesinde Güvenlik Artıyor

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler