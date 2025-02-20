Ürdün Kralı'ndan Filistin Meselesine Kritik Uyarı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlilerin yerinden edilmemesi ve bölgedeki gerilimin tırmandırılmaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:59
Ürdün Kralı'ndan Filistin Meselesine Kritik Uyarı

Ürdün Kralı'ndan Filistinlilerin Yerinden Edilmesine Karşı Uyarı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlilerin yerinden edilmesini kesin bir dille reddetti ve bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. Kral, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te gerilimin tırmandırılmasının getireceği tehlikelerle ilgili endişelerini dile getirdi.

Amman'da, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi üyesi Darrell Issa'nın başkanlığındaki ABD heyetiyle bir araya gelen Kral 2. Abdullah, toplantıda bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

ABD’nin Rolü ve Barış Süreci

Kral, ABD heyetine yaptığı uyarılarda, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gerilimlerin tırmanmasının yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini ifade eden Kral, ABD'nin bu çabaların desteklenmesindeki kritik rolünü vurguladı.

Ayrıca, Kral 2. Abdullah, Ürdün’ün Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik her türlü girişimi reddettiğini ve Gazze'deki ateşkesin sürdürülmesi ile insani yardımların artırılması gerektiği üzerinde durdu.

Trump'ın Tartışmalı Planı

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin yeniden imarını ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini öngören bir planı paylaşmıştı. Bu plan kapsamında, zorla yerinden edilen Filistinlilere geri dönüş hakkı tanınmayacağının belirtilmesi tartışmalara neden olmuştu.

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