Ürdün Kralı'ndan ISrail'e Saldırıların Durdurulması Çağrısı

Ürdün Kralı'ndan Durgunluk Çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İspanya Kralı 6. Felipe ile gerçekleştirdiği görüşmede uluslararası topluma önemli bir çağrıda bulundu. Kral Abdullah, "İsrail'in Gazze ve Lübnan üzerinde sürdürdüğü saldırıların derhal durdurulması için sorumluluk alınmalıdır" dedi.

Görüşmenin Detayları

Ürdün Kraliyet Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, İspanya Kralı'nın resmi ziyaretinde iki lider bir araya geldi. Kral 2. Abdullah, bu toplantıda uluslararası toplumun üzerindeki sorumluluğun önemine değindi ve şu ifadelerde bulundu: "Şiddeti sona erdiren ve bölgedeki güvenliği sağlayan bir ateşkese ihtiyaç var. Bunun gerçekleşmesi için tüm tarafların iş birliği yapması şarttır."

İnsani Yardımlar ve Avrupa Birliği İş Birliği

Kral Abdullah, Gazze halkına yönelik insani yardımların artırılması gerektiğini vurguladı ve İspanya'nın Filistin devletini tanıma konusundaki desteğini önemsedi. Ayrıca, iki devletli çözüm fikrinin önemine dikkat çekti. Bölgedeki istikrarı sağlamak amacıyla İspanya ve Avrupa Birliği ile koordinasyon içinde olduklarını sözlerine ekledi.