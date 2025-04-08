Ürdün Kralı'ndan Suriye'nin Güvenliği İçin Destek Mesajı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suriye'nin güvenliği ve istikrarını sağlama çabalarının yanı sıra toplumun tüm kesimlerinin haklarını garanti altına alma konusundaki desteklerini vurguladı.

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, başkent Amman'da Antakya ve Tüm Doğu Melkite Katolik Patriği Yusuf el-Absi'yi kabul etti. Görüşmede Kral, Orta Doğu'da Hıristiyan varlığının korunmasının önemine dikkat çekti.

Kral 2. Abdullah, Ürdün'ün Suriye'nin güvenlik ve istikrarını sağlama konusundaki çabalarına destek verdiğini ifade etti. Patrikhane temsilcisi Absi, Kudüs'teki İslam ve Hristiyan mukaddes değerler üzerindeki Haşimi Vesayeti'nin önemine değinerek, Ürdün'ün Filistin halkının yanında yer alan rolünü takdir etti.