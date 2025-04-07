Ürdün, Mısır ve Fransa'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Ürdün, Mısır ve Fransa, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik devam eden İsrail saldırılarını durdurmak için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze konulu üçlü bir zirve için Kahire'de bir araya geldi.

Toplantıda, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması ve ateşkes anlaşmasına derhal geri dönülmesi için uluslararası toplumun baskı yapması gerektiği ifade edildi. Bu bağlamda, Gazze Şeridi’ndeki insani krizin derinleşmesine neden olan tedarik yollarının kapatılması ve insani yardım girişlerinin engellenmesi konusu da ele alındı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, diplomatik ve insani çabaları baltaladığını ve bölgeyi kaosa sürükleyeceği uyarısında bulundu. Kral, kalıcı bir ateşkes sağlanması ve iki devletli çözüm temelinde adil bir barışın tesis edilmesi için yoğun çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Kral 2. Abdullah, toplantıda Batı Şeria'daki Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı olan tutumunu da yineleyerek, bu süreçte Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik tehditlerin önemine dikkat çekti. Ürdün ve Mısırlı liderler, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle birlikte uluslararası çabaların birleştirilmesinin öneminin altını çizdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ürdün ve Mısır'ın Filistin halkının haklarını desteklerken oynadığı rolün önemine değinerek, "Fransa'nın Filistin meselesine siyasi çözüm bulunması ve sükunetin sağlanması için gereken her şeyi yapmaya hazır olduğunu" dile getirdi.