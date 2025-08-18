DOLAR
Ürdün: Netanyahu'nun Ofra Ziyareti Uluslararası Hukuk İhlali

Ürdün, Netanyahu'nun Ofra ziyaretini 'uluslararası hukukun açık bir ihlali' ve iki devletli çözümü hedef alan provokasyon olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 17:14
Ürdün: Netanyahu'nun Ofra Ziyareti Uluslararası Hukuk İhlali

Ürdün: Netanyahu'nun Ofra Ziyareti Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

Ürdün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinlilerden gasbedilen topraklara kurulan yasa dışı Ofra yerleşimine yaptığı provokatif ziyareti uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun açıklamalarının ve yerleşim birimine ziyaretinin "uluslararası hukukun açık bir ihlali ve iki devletli çözümü destekleyen uluslararası iradeye meydan okuma" olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca "İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenliğinin olmadığı" vurgulandı ve Tel Aviv hükümetinin aşırılık yanlısı provokatif açıklamaları ile eylemlerinin şiddetle kınandığı ifade edildi.

Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'da tek taraflı ve yasa dışı faaliyetlerle yeni olgular dayatmaya çalışmasının şiddet ve çatışma döngülerini teşvik ettiği konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada, bu adımlara karşı net bir uluslararası tutumun gerekliliği vurgulanarak uluslararası topluma, "yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmenin yanı sıra İsrail ile aşırılık yanlısı hükümetini, Gazze'ye saldırıları, işgal altındaki Batı Şeria'daki tehlikeli tırmanışı ve yetkililerinin provokatif açıklamalarını durdurmaya zorlaması" çağrısı yapıldı.

Metinde ayrıca Filistin halkına gerekli korumanın sağlanması, kendi ulusal topraklarında bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakkının yerine getirilmesi, aleyhlerinde işlenen suçların durdurulması ve faillerinden hesap sorulmasının gerekliliği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise işgal altındaki Batı Şeria’da, Filistinlilerden gasbedilen topraklara kurulan yasa dışı Ofra yerleşimine ziyaret gerçekleştirmişti. Netanyahu, Filistin Devleti'nin kurulmasını engellediklerini iddia ederek söz konusu yerleşime 25 yıl önce gerçekleştirdiği ziyareti hatırlattı.

Netanyahu, "İçeriden baskılar, dışarıdan baskılar, bizi buradan söküp bir Filistin Devleti kurmak isteyen bir dizi Amerikan Başkanı. Birlikte dimdik durduk. Nesillerdir verdiğimiz sözü tuttuk." ifadelerini kullandı.

