DOLAR
34,24 -0,45%
EURO
37,2 -0,35%
ALTIN
2.981,59 -0,96%
BITCOIN
2.326.689,2 -1,48%

Ürdün Ordusu'ndan Sınır Geçişi İddialarına Yanıt

Ürdün ordusu, sınırı geçtikleri iddialarını yalanladı ve resmi kaynaklara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 16:06
Ürdün Ordusu'ndan Sınır Geçişi İddialarına Yanıt

Ürdün'den İsrail'e İddiaya Yalanlama

Ürdün ordusu, Ölü Deniz'in güneyinde yaşanan silahlı çatışmanın ardından, askerlerinin batı sınırı geçerek İsrail'e girdiği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.

Açıklamanın Detayları

İsrail medyasında, çatışmada hayatını kaybeden iki kişinin Ürdün askerlerinin üniformasını giydiği iddiaları üzerine, Ürdün ordusu bir yazılı açıklama yaparak bu bilgilerin asılsız olduğunu duyurdu. Açıklamada, "İsrail basınında çıkan Ürdün askerlerinin sınırı geçtiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Resmi Bilgi ve Söylentilere Dikkat

Ayrıca, gelişmelerin titizlikle takip edildiği belirtilen açıklamada, kamuoyuna resmi kaynaklardan alınan bilgilere güvenmeleri ve yaygın asılsız haberlere itibar etmemeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

İsrail Ordusundan Yapılan Açıklama

Öte yandan, İsrail ordusu, Ürdün'den geçtikleri ileri sürülen ve silahlı oldukları belirtilen iki kişinin, çatışma sırasında öldüğünü duyurmuştu. Çatışmaya katılan üçüncü bir kişinin ise kaçtığı düşünülüyor. Bu durumun ardından İsrail tarafı, bölge halkının dikkatli olması ve talimatlara uyması konusunda uyarılarda bulundu.

İsrail basını, ihlal iddiasına ilişkin haberinde çatışmada iki İsraillinin de yaralandığını aktarmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
RTÜK'ten Yeni Gündüz Kuşağı Etik İlkeleri
2
Erdemli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Otomobil Dolandırıcılığında Üç Tutuklama
4
Ürdün Ordusu'ndan Sınır Geçişi İddialarına Yanıt
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Genel Kurulu'nda Metal Sanayisine Vurgu Yaptı
6
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan ile Görüştü
7
İsviçre Basını: İstabul'daki Müzakerelerde ABD ve İngiltere'nin Rolü

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor