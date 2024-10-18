Ürdün Ordusu'ndan Sınır Geçişi İddialarına Yanıt

Ürdün'den İsrail'e İddiaya Yalanlama

Ürdün ordusu, Ölü Deniz'in güneyinde yaşanan silahlı çatışmanın ardından, askerlerinin batı sınırı geçerek İsrail'e girdiği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.

Açıklamanın Detayları

İsrail medyasında, çatışmada hayatını kaybeden iki kişinin Ürdün askerlerinin üniformasını giydiği iddiaları üzerine, Ürdün ordusu bir yazılı açıklama yaparak bu bilgilerin asılsız olduğunu duyurdu. Açıklamada, "İsrail basınında çıkan Ürdün askerlerinin sınırı geçtiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Resmi Bilgi ve Söylentilere Dikkat

Ayrıca, gelişmelerin titizlikle takip edildiği belirtilen açıklamada, kamuoyuna resmi kaynaklardan alınan bilgilere güvenmeleri ve yaygın asılsız haberlere itibar etmemeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

İsrail Ordusundan Yapılan Açıklama

Öte yandan, İsrail ordusu, Ürdün'den geçtikleri ileri sürülen ve silahlı oldukları belirtilen iki kişinin, çatışma sırasında öldüğünü duyurmuştu. Çatışmaya katılan üçüncü bir kişinin ise kaçtığı düşünülüyor. Bu durumun ardından İsrail tarafı, bölge halkının dikkatli olması ve talimatlara uyması konusunda uyarılarda bulundu.

İsrail basını, ihlal iddiasına ilişkin haberinde çatışmada iki İsraillinin de yaralandığını aktarmıştı.