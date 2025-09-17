Ürdün ve Katar'dan Siyasi Çözüm Vurgusu — Şeyh Temim Amman'da

Ürdün ve Katar'dan Siyasi Çözüm Vurgusu

Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Amman'da Kral 2. Abdullah ile görüştü

Resmi ziyaret kapsamında Amman'a gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Başkent'teki Basman Zahir Sarayı'nda Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi. Kraliyet Divanı'nın açıklamasına göre görüşmede iki lider, ülkeler ve halklar arasındaki kardeşlik ve tarihi ilişkiler düzeyinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Taraflar, başta ekonomi ve yatırım olmak üzere farklı alanlardaki işbirliğinin genişletilmesine ve Arap meselelerine hizmet edecek şekilde koordinasyonun sürdürülmesine önem verdiklerini vurguladı. İki lider, Ürdün-Katar Yüksek Ortak Komitesi'nin etkinleştirilmesinin önemini de teyit etti.

Görüşmede bölgedeki gelişmeler ele alındı. 2. Abdullah, İsrail'in Katar'a saldırısını kınadığını belirterek Katar’ın yanında olduklarını ve devletlerin egemenliğini her türlü ihlale karşı korumak için kardeş ve dost ülkelerle koordinasyonu sürdüreceklerini söyledi.

Kral 2. Abdullah, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve bölgeye insani yardımların girişinin güvence altına alınmasının gerekliliğini vurguladı. Gazze'deki kara saldırısının Filistinlileri topraklarından göçe zorlamayı amaçladığını kınayan 2. Abdullah, Gazze'ye yönelik saldırıları durduracak bir esir takası anlaşmasının uygulanması için Katar, Mısır ve ABD tarafından yürütülen çabaları desteklediklerini bildirdi.

Görüşmede ayrıca Kudüs'teki İslam ve Hristiyan dinine ait kutsallara yönelik ihlallerin riskleri konusunda uyarıda bulunuldu ve Filistinlilerin meşru haklarını kazanması için desteğin artırılması gereği vurgulandı.

Taraflar, Suriye ve Lübnan'ın güvenlik, istikrar, egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarının desteklenmesi gerektiğini ve bu ülkelerle çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılmasının önemini teyit etti.

Ürdün Kralı ile Katar Emiri, bölgenin güvenlik ve istikrarını yeniden sağlamak için karşılaşılan krizlere siyasi çözümler bulunmasının önemine değindi.

Resmi ziyaret kapsamında Amman'a gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinden ayrılırken Marka Havalimanı'nda Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından uğurlandı.