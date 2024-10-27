Ürdün ve Lübnan Genelkurmay Başkanları İşbirliğini Görüştü

Ürdün ve Lübnan Arasında Önemli Görüşme

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ile Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, uluslararası ve bölgesel gelişmeleri masaya yatırdı. İki lider, başkent Amman'da bulunan Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı’nda bir araya geldi.

Görüşmenin Ayrıntıları

Yapılan yazılı açıklamada, Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn’ın Ürdün'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, işbirliği ve ortak koordinasyon konularını ele aldıkları ifade edildi. Görüşme, iki ülkenin güvenlik işbirliğini ve bölgesel barış çabalarını güçlendirmeyi amaçladı.

Stratejik Ortaklık Vurgusu

Tümgeneral Yusuf el-Huneyti, iki ülkeyi birleştiren stratejik ortaklığın önemini vurgularken, "Bölgede güvenlik ve barışın sağlanması için çabalarımızı artırmalıyız" dedi.

Lübnan'a Desteğin Önemi

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ise, "Kral 2. Abdullah liderliğindeki Ürdün'ün, mevcut koşullar altında Lübnan'a insani yardımlar konusundaki rolünden memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu. Bu ifadeler, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.