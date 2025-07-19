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Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Küçükbaş hayvancılığa 1.2 milyon TL kredi desteği ile üreticilerin yüzü gülecek.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 15:40
Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi, Ziraat Bankası'nın aracılığıyla ülke genelinde süratle devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın işbirliğiyle yürütülen bu proje, kırsal kalkınmanın öncüsü konumunda.

Ardahan'da üreticilerin yüzünü güldüren proje ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Vali Hayrettin Çiçek'in öncülüğünde imzalanan yeni protokolle, küçükbaş hayvancılık yapmak ya da sürüsünü büyütmeyi hedefleyen çiftçilere sunulan kredi limiti iki katına çıkarak 1.2 milyon TL'ye yükseltildi.

Ardahan'da Destek Tutarı Arttı

Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan Valiliği'nde düzenlenen imza töreninde proje ile sağlanan somut başarıları paylaştı. 2020 yılında başlatılan proje sayesinde şimdiye kadar 100 üreticiye toplamda 14 milyon 757 bin 500 TL kredi desteği verildiğini belirtti. Çiçek, "Bu destekler sayesinde 2020 yılında 99 bin olan küçükbaş hayvan sayımız, 2025 yılına geldiğimizde 172 bine ulaşacak. Bu, projenin ne kadar verimli olduğunun en net kanıtıdır" dedi.

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Kredi Limiti İkiye Katlandı

Yeni protokol ile gelen en büyük müjde, kredi limitlerindeki artış oldu. Önceki 600.000 TL olan proje kredi limiti, üreticilerden gelen yoğun talep ve projenin başarısı göz önünde bulundurularak 1.200.000 TL'ye çıkarıldı.

Başvurular Devam Ediyor

Projenin 2025 yılı ayağı için başvurular alınmaya başlandı ve şu an 177 üreticinin dosyasının değerlendirme sürecinde olduğunu aktaran Vali Çiçek, bu ilginin kendisini memnun ettiğini dile getirdi. Vali, "Tüm bu projelerle ilimizde faaliyet gösteren küçükbaş hayvancılık işletmelerinin kapasitelerinin arttırılması, yöreye özgü koyun ırklarıyla bölgesel kalkınmanın sağlanması ve ülkemiz küçükbaş hayvan varlığına katkı sağlanması hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.

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