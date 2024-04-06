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Urfa’da otogarda yaşanan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde dün gece yaşanan kavga sonucu 1 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Hastanede tedavi altında olan kişilerden biri hayatını kaybetti ve kavga nedeniyle ölen kişi sayısı 2’ye yükseldi. Olayla ilgili 5 kişi ise gözaltında.

Yayın Tarihi: 06.04.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 16:50
Urfa’da otogarda yaşanan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde dün gece, alacak meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Bir otobüsün yazıhanesinde çıkan tartışma, kısa sürede sertleşerek silahlı kavgaya dönüştü. İki grup sopa, döner bıçağı ve silahlar ile birbirine saldırdı. Kavga esnasında 2 polis memuru dahil 10 kişi yaralandı. Olay sırasında Halil Deveci hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Muhammed Deveci’nin de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yaşanan olaylarla ilgili olarak 5 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

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