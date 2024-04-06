Urfa’da otogarda yaşanan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde dün gece yaşanan kavga sonucu 1 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Hastanede tedavi altında olan kişilerden biri hayatını kaybetti ve kavga nedeniyle ölen kişi sayısı 2’ye yükseldi. Olayla ilgili 5 kişi ise gözaltında.