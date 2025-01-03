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Ursula von der Leyen Zatürreye Yenik Düştü

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ciddi zatürre rahatsızlığı nedeniyle programlarını iptal etti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 20:14
Ursula von der Leyen Zatürreye Yenik Düştü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ciddi bir zatürre rahatsızlığı geçiriyor. Bu nedenle, ocak ayının ilk iki haftasına ait tüm programlarını iptal etti.

AB Komisyonu Sözcüsü Stefan de Keersmaecker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başkan, ocak ayının ilk iki haftası için dış programlarını iptal etti. Ciddi bir zatürre ile mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

De Keersmaecker, von der Leyen'in bu akşam Polonya'nın AB Dönem Başkanlığını üstlenmesi sebebiyle Gdansk kentinde düzenlenecek açılış programına katılamadığını da duyurdu.

Alman siyasetçi von der Leyen, 6-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucunda ikinci kez AB'nin yürütme organı Komisyonun Başkanlığı görevini üstlendi. Yeni Komisyon ise 1 Aralık 2024 itibarıyla görevine başladı.

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