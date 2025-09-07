DOLAR
Urumiye Gölü Tamamen Kurudu: Uydu Görüntüleri Şok Etti

İran'ın Batı Azerbaycan'daki Urumiye Gölü uydu görüntülerine göre tamamen kurudu; 6 milyar dolarlık proje ve önlemler sonuç vermedi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 14:38
Urumiye Gölü Tamamen Kurudu: Uydu Görüntüleri Şok Etti

Uydu görüntüleri ve yetkililerin uyarıları

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde yer alan dünyanın en büyük tuz göllerinden biri olan Urumiye Gölü'nün tamamen kuruduğu bildirildi. İran medyasında yayımlanan uydu görüntülerinde göle dair hiçbir iz görünmüyor.

Yerel yetkililer, kuraklıktan kaynaklanan sorunlara çözüm bulunamaması halinde gölün yaz sonuna doğru tamamen kuruyacağı uyarısında bulunmuştu.

Geçmiş çabalar ve ekonomik maliyet

Kuraklık nedeniyle 2003'te su seviyesinin azalmaya başladığı Urumiye Gölü, 2013'te de tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Gölü yeniden canlandırmak, Hasan Ruhani başta olmak üzere görevde olan Cumhurbaşkanlarının seçim vaatleri arasında yer aldı.

Tahran yönetimi, gölü eski haline getirmek için 6 milyar dolar bütçeyle ülkenin en büyük çevre projesini başlattı; ancak ülkede devam eden kuraklık nedeniyle istenen sonuca ulaşılamadı.

Yerel halk ve çevresel etkiler

Dünyanın en büyük tuz göllerinden biri olan Urumiye Gölü'nün kuruması, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çevre halkının yaşamını olumsuz etkiliyor. Bölge sakinleri su, toprak verimliliği ve geçim kaynaklarındaki kayıplar nedeniyle zorluk yaşıyor.

Ülkede gölün yeniden canlandırılması talebiyle zaman zaman gösteriler de düzenlenmişti; çevreciler ve yerel topluluklar uzun vadeli çözümler çağrısında bulunuyor.

