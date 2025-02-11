USAID'in 489 milyon dolarlık gıda yardımı bozulma riskiyle karşı karşıya

USAID'in 489 Milyon Dolarlık Gıda Yardımı Tehlikede

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) yayınladığı raporda, Başkan Donald Trump'ın tüm dış yardımların durdurulmasını öngören kararnamesi sonrasında, yardım amacıyla ayrılan 489 milyon dolar değerindeki gıda yardımının bozulma riski taşıdığı belirtildi.

Rapor, USAID'nin Genel Müfettişlik Ofisi tarafından hazırlanmış olup, limanlar ve depolarda bekleyen bu gıdanın naklinin askıya alındığını vurgulamakta. Ayrıca, raporda çalışan sayısındaki düşüşün insani yardımların muhafaza edilmesini zorlaştırdığı ifade ediliyor.

Yardım Programındaki Kesintiler ve Etkileri

Trump yönetimi, 10 bini aşkın USAID personelini yaklaşık 300'e düşürdü. Bu durum, insani yardım faaliyetlerinin daha da zor hale gelmesine neden oldu. USAID ile ilgili tartışmalar sürerken, Başkan Trump, 20 Ocak'ta göreve başlamasıyla birlikte dış yardımlara yönelik bir kararnamede bulunmuştur.

Kararnamede, ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu kurumların, dış ülkelere yapacağı ödemeleri durduracağı ve bu programların ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için bir 90 günlük inceleme süresi başlatacağı belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta, Bakanlık ve USAID tarafından finansman sağlanan tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı. Ayrıca, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk, USAID yöneticileriyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle çalışanların 'idari izne çıkarıldığını' belirtmişti.

Son olarak, Washington DC Bölge Mahkemesi, USAID çalışanlarının 'idari izne çıkarılması' uygulamasının geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.