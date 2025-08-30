Uşak-Banaz kara yolunda kaza: Otomobil ile panelvan çarpıştı, 6 yaralı

Uşak-Banaz kara yolunda kaza: Otomobil ile panelvan çarpıştı

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir panelvanın çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Uşak-Banaz kara yolunda Derbent köyü yakınlarında gerçekleşti. İddialara göre, A.A. (42) yönetimindeki 55 AIT 315 plakalı otomobil ile A.M. (68) idaresindeki 64 FN 422 plakalı panelvan çarpıştı.

İlk Müdahale ve Yaralılar

Çarpışmanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerle birlikte araçlardaki O.G. (57), S.A., S.K. (44) ve C.Y. (14) ambulanslarla Uşak'taki hastanelere kaldırıldı.

Panelvan sürücüsü A.M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.