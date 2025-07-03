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Uşak Eşme'de Tarım Arazisinde Yangın: Müdahale Başladı

Uşak'ın Eşme ilçesinde başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın meşelik alana sıçramış durumda.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 18:50
Uşak Eşme'de Tarım Arazisinde Yangın: Müdahale Başladı

Uşak Eşme'de Tarım Arazisinde Yangın: Müdahale Başladı

Uşak'ın Eşme ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle tarım arazisinde başlayan yangın, hızla meşelik alana sıçradı. Yangının, Balabancı köyü yakınlarında patlak verdiği bildiriliyor.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, ihbarın ardından hızla müdahale edilmeye başlandı. Bölgeye 2 helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 9 arazöz, Uşak ve Eşme Belediyesine ait 4 itfaiye aracı ile Uşak Valiliği İl Özel İdaresi'ne ait 2 iş makinesi ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi aralıksız devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Uşak'ın Eşme ilçesinde tarım arazisinde başlayıp meşelik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan...

Uşak'ın Eşme ilçesinde tarım arazisinde başlayıp meşelik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uşak'ın Eşme ilçesinde tarım arazisinde başlayıp meşelik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan...

Uşak'ın Eşme ilçesinde tarım arazisinde başlayıp meşelik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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