Uşak'ta 25 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu

Uşak'ta 25 yaşındaki Mustafa Yiğit Ü., annesi tarafından odasında hareketsiz bulunarak yaşamını yitirdi; otopsi için morga kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 16:18
Karaağaç Mahallesi'nde ölüm olayı

Uşak'ta Karaağaç Mahallesi Birinci Değirmenci Sokak'taki bir apartmanda yaşayan E.Ü. (45), oğlu Mustafa Yiğit Ü. (25)'yi odasında hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Mustafa Yiğit Ü.'nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

