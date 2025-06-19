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Uşak'ta 80 Öğretmenden Hıdrellez Temalı Dans ve Halk Oyunları Gösterisi

Uşak'ta 80 öğretmenle 'Ruz-ı Hızır' gösterisi gerçekleştirildi. Hıdrellez temasıyla kültürel zenginlik sergilendi.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 00:14
Uşak'ta 80 Öğretmenden Hıdrellez Temalı Dans ve Halk Oyunları Gösterisi

Uşak'ta Ruz-ı Hızır Dans Gösterisi

Uşak, Huzur Park Amfitiyatrosu'nda, 80 öğretmenin katılımıyla düzenlenen "Ruz-ı Hızır" adlı dans ve halk oyunları gösterisine ev sahipliği yaptı. Gösteri, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel'in açılış konuşmasıyla başladı.

Hıdrellez Teması

Yücel, dans gösterisinin temasının Hıdrellez olarak belirlendiğini vurguladı. "Ülkemizin dört bir yanından derlenen yöresel oyunlar, bu anlamlı gelenek etrafında kenetlenen milletimizin kültürel zenginliğini gözler önüne serecektir" ifadelerini kullanan Yücel, kültürel mozaiği sahneye taşıyan öğretmenleri ön plana çıkardı.

Yoğun İlgi ve Alkışlar

Gösteride Türkiye'nin farklı bölgelerinden halk oyunları sergilendi. Her bir öğretmen, kendi yöresine özgü kıyafetlerle sahne aldı. Amfitiyatroyu dolduran vatandaşlar, gösteriye alkışlarıyla eşlik etti, etkinlik büyük bir coşku ile kutlandı.

Teşekkür ve Başarı Belgeleri

Gösterinin ardından, Uşak Valisi Naci Aktaş, topluluk koordinatörleri Selçuk Altunöz, Berna Ulusoy ve Hasan Ekinci'ye teşekkür belgesi takdim etti. Valimiz, gösterideki tüm öğretmenlere de başarı belgeleri verileceğini belirtti.

Uşak'ta, 80 öğretmenin yer aldığı Maarif Halk Dansları Topluluğu tarafından "Ruz-ı Hızır" adlı...

Uşak'ta, 80 öğretmenin yer aldığı Maarif Halk Dansları Topluluğu tarafından "Ruz-ı Hızır" adlı dans ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Uşak'ta, 80 öğretmenin yer aldığı Maarif Halk Dansları Topluluğu tarafından "Ruz-ı Hızır" adlı...

Uşak'ta, 80 öğretmenin yer aldığı Maarif Halk Dansları Topluluğu tarafından "Ruz-ı Hızır" adlı dans ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

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