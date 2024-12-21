Uşak'ta Av Tüfeğiyle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen bir olayda, av tüfeğiyle vurulan Recep Şimşek (34) hayatını kaybetti.

Olay, Düzkışla köyü yakınlarında gerçekleşti. Bir kişinin av tüfeğiyle vurulduğu ihbarı üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, vurulan Şimşek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Olayla ilgili yapılan operasyonda, Şimşek'in arkadaşı olan O.D. gözaltına alındı.

O.D.'nin ilk ifadesine göre, kendisi ve Şimşek, avlanmak amacıyla traktörle yola çıkmışlardı. Traktörü Şimşek'in kullandığı belirtilirken, yolculuk sırasında traktörün sarsılması sonucu elindeki tüfeğin kazara ateş aldığı ve bu esnada Şimşek'e isabet ettiği öğrenildi.