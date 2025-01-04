Uşak'ta Cinayet İddiasıyla Zanlı Tutuklandı

Uşak'ta Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Uşak'ta yol kenarında bulunan ceset dikkat çekici bir cinayet soruşturmasına yol açtı. Barış Dedeoğlu'nun (34) ölümünden sorumlu tutulan A.Ç. (37), Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı ve ardından tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Uşak'ta 1 Ocak tarihinde, başına sert bir cisimle vurularak öldürülen Dedeoğlu'nun cesedi, yol kenarında bulundu. Cesedin kimliği yapılan parmak izi araştırması sonrasında tespit edildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan A.Ç., Konya-Karaman kara yolu yakınında bir adreste yakalanarak Uşak İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Jandarma ekiplerince Uşak'a getirilen zanlı, gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Şüphelinin İfadesi

A.Ç., ifadesinde hayatını kaybeden Dedeoğlu ile yakın arkadaş olduklarını, birlikte araç alım-satım işleri yaptıklarını belirtti. İkili arasında yaşanan bir anlaşmazlık sonrası buluşup yola çıktıklarını öne süren A.Ç., yolda tartıştıklarını, alkol aldıklarını ve Uşak'a geldiklerinde bir polis denetim noktası ile karşılaştıklarını fark ettiklerini ifade etti.

Kaçmak için tali yola girdiklerini ve kaybolduklarını iddia eden A.Ç., tartışmanın büyümesi üzerine Dedeoğlu'nun kendisine bıçak çektiğini, bunun üzerine araçtan inerek Dedeoğlu'na taşla vurduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve toplumsal güvenliği sağlamak adına yetkililerin çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Uşak’ta bir kişiyi öldürüp cesedini yol kenarına bıraktığı iddia edilen şüpheli Konya'da yakalandı.