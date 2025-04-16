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Uşak'ta Motosiklet Tırla Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta tırla çarpışan motosikletin sürücüsü Harun Reşit Cengiz, kazada yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 12:01
Uşak'ta Motosiklet Tırla Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Feci Kaza: Motosiklet Tırla Çarpıştı

Uşak'ta meydana gelen bir trafik kazasında motosiklet sürücüsü Harun Reşit Cengiz (42), tırla çarpışarak hayatını kaybetti. Kaza, Hacıkadem Kavşağı yakınlarında gerçekleşti.

Cengiz'in yönetimindeki 64 BF 155 plakalı motosiklet, Türkmenistan uyruklu B.B (48) tarafından kullanılan A06393AG yabancı plakalı tırla çarpıştı. Çarpışma sonrası yola savrulan motosiklet, tırın dorsesinin altına sıkıştı.

Olay yerine yapılan ihbar doğrultusunda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri derhal sevk edildi. Ne yazık ki, arrive sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cengiz'in cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü B.B. gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve...

Uşak'ta tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve...

Uşak'ta tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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