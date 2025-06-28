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Uşak'ta Park Halindeki Kamyona Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü M.A., kazada yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 11:16
Uşak'ta Park Halindeki Kamyona Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Uşak’ın Banaz İlçesinde Trafik Kazası

Uşak'ın Banaz ilçesinde, park halindeki bir kamyona çarpan otomobilin sürücüsü M.A., kazada hayatını kaybetti. Olay, Banaz Karma Sanayi Sitesi karşısında meydana geldi.

Olayın Detayları

64 LK 503 plakalı otomobil, park halindeki 35 EVZ 25 plakalı kamyona arkadan çarparak feci bir kaza gerçekleştirdi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı doğrultusunda olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücü M.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza sonrası Banaz ilçesinde büyük üzüntü yaşandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay...

Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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