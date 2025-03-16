Uşak'ta Pikap ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Uşak'ta Korkunç Trafik Kazası

Uşak'ın Ulubey ilçesinde, bir pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza, Eşme-Ulubey kara yolu Gedikler mevkisinde meydana geldi.

Kaza Detayları

Olay, 50 yaşındaki M.G.’nin yönetimindeki 48 ABL 88 plakalı pikap ile, karşı yönden gelen 71 yaşındaki Halil Y.’nin kullandığı 35 KY 032 plakalı otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan pikap sürücüsü M.G. ve eşi H.G. (41), ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Halil Y. ise Ulubey Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, Halil Y. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

M.G. ve H.G.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.