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Uşak'ta Türkiye Süpermoto Şampiyonası Heyecanı

Uşak'ta Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları başladı. Heyecan dolu anlar yaşanıyor!

Yayın Tarihi: 03.08.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 19:55
Uşak'ta Türkiye Süpermoto Şampiyonası Heyecanı

Uşak'ta Türkiye Süpermoto Şampiyonası Başladı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak mücadeleleri, Uşak'ta düzenlenmeye başladı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen bu prestijli şampiyona, 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama turlarıyla start aldı.

Yarışların Kategorileri ve Katılımcılar

Şampiyonada süpermoto open, süpermoto S3, gençler 85cc, 65cc, 50cc kategorileri ile MiniGP ve Yamaha R25 Kupası'nda toplamda 61 sporcu mücadele ediyor. Sporcuların, keskin virajların ve zorlu parkurun bulunduğu pistteki gösterileri izleyenleri mest ediyor. Kenan Sofuoğlu'nun Oğlu da Pistte!

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, 50cc kategorisinde mücadele eden isim arasında yer alıyor. Yarışlar sırasında gerçekleştirilen mola döneminde Kenan Sofuoğlu ve diğer milli motosikletçiler, Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu, Can Öncü ve Asrın Rodi Pak, pistte antrenman yaparak dikkat çekti.

Yamaha R25 Kupası'ndaki İsimler

Yamaha R25 Kupası'nın "Büyükler" kategorisindeki yarışlara ise Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu, Can Öncü ve Asrın Rodi Pak misafir yarışmacı olarak iştirak etti. Şampiyona, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye...

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyona, 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye...

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyona, 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye...

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyona, 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye...

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyona, 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye...

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyona, 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye...

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyona, 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye...

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyona, 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye...

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyona, 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye...

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyona, 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye...

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyona, 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye...

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyona, 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye...

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyona, 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye...

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyona, 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye...

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyona, 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye...

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyona, 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye...

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyona, 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye...

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyona, 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye...

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyona, 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı.

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