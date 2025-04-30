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Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alınıp tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 22:04
Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta Tarihi Uyuşturucu Operasyonu

Uşak ilinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen kapsamlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma, 12 adrese eş zamanlı olarak düzenlendi.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Gerçekleştirilen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalar sonucunda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 56 gram metamfetamin, 4 hassas terazi, 8 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve tabancalara ait 88 mermi ele geçirildi.

Sonuç ve Yasal İşlemler

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu operasyon, ildeki huzurun sağlanması ve uyuşturucu ile mücadele açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli...

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

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