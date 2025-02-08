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Uşak'ta Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilenerek Hastaneye Kaldırıldı

Uşak'ta bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 22:13
Uşak'ta Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilenerek Hastaneye Kaldırıldı

Uşak'ta Apartman Yangını

Uşak'ta, Atatürk Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ardından 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yoğun dumanın etkisiyle, apartmanda yaşayanlar itfaiye ekiplerince güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen yabancı uyruklu Hasip El Abdullah (26) ve Yusuf Elhac Abdo (15), ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yangının Sebepleri Araştırılıyor

İtfaiye ekiplerinin etkin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerinde yapılan incelemeler, yangının nedeninin belirlenmesi açısından devam ediyor. Yangın, apartmanda ciddi hasara yol açtı.

Uşak'taki bu yangın olayı, apartman sakinleri arasında panik ve korku yaratırken, hızlı müdahalenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uşak'ta 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi....

Uşak'ta 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi....

Uşak'ta 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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