Uşak'ta Yangın: 6 Ev Hasar Gördü, Can Kaybı Yok

Uşak'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen yangında 6 ev hasar gördü. Yangın, Yukarıkaracahisar köyü'nde İbrahim İnan'a ait müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki 5 konuta da sıçradı.

Olay yerine intikal eden sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Vali Aktaş'tan Açıklama

Olay hakkında bilgi veren Uşak Valisi Naci Aktaş, yangının sabah saatlerinde çıktığını belirtti. Vali Aktaş, bölgeye gelerek yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Aktaş, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Yangında can kaybı olmadığını vurgulayan Vali Aktaş, 'Tek tesellimiz, herhangi bir can kaybımız yok. Telef olan hayvanımız da yok. Ahırlardaki hayvanlar tahliye edildi' dedi. Ayrıca devletin yardımlarıyla yaraların en kısa sürede sarılacağını da ekledi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde müstakil evden bitişiğindeki 5 konuta sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Uşak Valisi Naci Aktaş (ortada), yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Uşak'ın Banaz ilçesinde müstakil evden bitişiğindeki 5 konuta sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Uşak Valisi Naci Aktaş (ortada), yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.