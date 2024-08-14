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Uşak'taki Bıçaklı Kavga: 1 Tutuklama, 1 Ölü

Uşak'ta meydana gelen bıçaklı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 20:26
Uşak'taki Bıçaklı Kavga: 1 Tutuklama, 1 Ölü

Uşak'ta Bıçaklı Kavga Sonrası 1 Kişi Öldü

Uşak'ta, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Beşinci Serin Sokak'ta 2 gün önce meydana gelen bıçaklı kavgada Ramazan Ç. hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına Alınan Şüphelilerden 1'i Tutuklandı

Olayın ardından, S.D. isimli şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Diğer şüphelilerden H.A. ve U.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.U., B.G., Ş.E. ve Ö.S. serbest kalmıştır.

Kaza ve Sonrası

Bıçaklı kavga sırasında ciddi şekilde yaralanan Ramazan Ç., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, ancak kurtarılamamıştır. Olay meydana geldikten sonra yaralı olarak kaçan S.D. ise polis tarafından kısa sürede yakalanmıştır.

Uşak'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i...

Uşak'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Uşak'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i...

Uşak'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Uşak'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i...

Uşak'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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