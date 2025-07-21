Uşak'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Uşak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Uşak'ta dün meydana gelen orman yangını, ilgili ekiplerin etkili müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının, Belkaya ve Dağdemirler köyleri arasında anızdan kaynaklandığı düşünülüyor.

Ekiplerin Mücadelesi Gece Boyunca Devam Etti

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, gece boyunca müdahale etti. Hem havadan hem de karadan gerçekleştirilen müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangın Bölgesindeki Çalışmalar Sürüyor

Ekiplerin yangın bölgesindeki çalışmaları hala devam ediyor. Yangının sebebi ve etki alanı hakkında daha fazla bilgi edinilmesi için araştırmalar sürmekte.

Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.