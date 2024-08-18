Uşak'taki Orman Yangınlarına İlişkin Bakan Yerlikaya'dan Açıklama

Uşak'taki Yangınlara İlk Destek Gönderildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uşak'taki orman yangınları için önemli açıklamalarda bulundu. Yangının etkilediği bölgelere devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Yerlikaya, ilk etapta 13,5 milyon lira tutarındaki yardımın ilgili valilikler ve AFAD hesaplarına aktarıldığını ifade etti. Bu desteklerin, tahliye edilen vatandaşlar için bir can suyu niteliği taşıdığını vurguladı.

Yangın Bölgesinde İnceleme

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Sandal köyü yakınlarındaki yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Yerlikaya, burada Uşak Valisi Turan Ergün, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül ile bir araya gelerek durum hakkında bilgi aldı.

Yangınların Çıkış Nedenleri ve Soruşturmalar

Yangınların çıkış nedenlerine yönelik soruşturmaların sürdüğünü belirten Yerlikaya, İzmir'deki 7 gözaltı ve Bolu Göynük'teki 2 tutuklama ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Ayrıca, Eşme bölgesinde de bir şüpheli hakkında bilgi verildiğini söyledi.

Ormanlara Daha Fazla Hassasiyet Gösterilmeli

Bakan Yerlikaya, ormanların korunması konusunda topluma büyük bir sorumluluk düştüğünü vurgulayarak, "Sigara izmaritinden tutun, mangal yakmaya kadar birçok konuda daha dikkatli olmalıyız" dedi. Yangınların en kısa sürede söndürülmesi için gereken tüm çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Destek Ödemeleri Hızla Yapılacak

Azerbaycan'dan gelen 12 tonluk söndürme uçağı hakkında bilgi veren Yerlikaya, yangından zarar gören vatandaşlar için ön hasar tespitlerinin tamamlandığını, kısa sürede gerekli yardımların ulaştırılacağını aktardı. "Hasar tespitleri kesinleştiği anda hızlı bir şekilde destek ödemelerini gerçekleştireceğiz" diye ekledi.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ormanla mücadeledeki desteklerini de unutmadan, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.