Uşak Ulubey'de Traktörle Çarpışma: Otomobildeki Karı Koca Yaralandı

Kaza, Ulubey-Eşme kara yolunda İnay köyü yakınlarında meydana geldi

Ulubey-Eşme kara yolunda H.G. (60) yönetimindeki 35 AEF 158 plakalı otomobil, İnay köyü yakınlarında tali yola dönüş yapan V.K. (61) idaresindeki 64 LT 928 plakalı traktörle çarpıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü H.G., AFAD ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan H.G. ile eşi G.G. (56) ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların buradaki müdahalelerinin ardından sevkleri yapılarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildikleri bildirildi.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki karı koca yaralandı.