Uşak ve Manisa'daki Yangınlara Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Uşak'ın Banaz ilçesinde başlayan yangın ve Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden Uşak'ın Eşme ilçesine yayılan alevler için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangının Banaz ilçesi Kızılhisar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktığı bildirildi. Olayın ardından Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve helikopterler hemen bölgeye yönlendirildi.

Yangına müdahale çalışmaları hızla devam ederken, ekiplerin yoğun çabaları sürüyor.

Manisa'da Durum

Öte yandan, Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Ziyanlar Mahallesi'nde de makilik alanda beklenmedik bir yangın meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, Uşak'ın Eşme ilçesi Eşmetaş köyü civarına kadar ulaştı.

Bölgedeki yangınla mücadele için arazözler, itfaiye ekipleri, helikopterler ve yangın söndürme uçağı sevk edildi.

Ekiplerin söndürme çalışmaları oldukça yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Uşak'ın Banaz ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uşak'ın Banaz ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.