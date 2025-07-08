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Uşak ve Manisa'daki Yangınlara Karadan Mücadele Devam Ediiyor

Uşak ve Manisa'daki yangınlara karadan müdahale devam ediyor, tahliyeler ve ekip sevkleri gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 21:20
Uşak ve Manisa'daki Yangınlara Karadan Mücadele Devam Ediiyor

Uşak ve Manisa'da çıkarak yayılan 3 yangına karşı karadan müdahale çalışmaları sürüyor. Banaz ilçesi Kızılhisar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenlerle yangın çıktığı bildirildi.

Bölgedeki yangına müdahale için Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 13 arazöz, 5 iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında, havadan destek amacıyla 1 uçak ve 1 helikopter de bölgeye gönderildi. Yangın bölgesinden tahliye edilen 1 bağ evi ile 1 küçükbaş hayvan çiftliği de güvenli bir yere taşındı.

Ancak havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sonlandırılarak, ekiplerin karadan müdahalesine devam edildi.

Manisa'daki Yangın Durumu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Ziyanlar Mahallesi'nde, yine belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla genişleyen alevler, Uşak'ın Eşme ilçesi Eşmetaş Köyü'ne kadar ulaştı.

Yangının söndürülmesi için bölgeye birçok arazöz, iş makinesi, 4 helikopter ve 3 uçak gönderildi. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Eşme Belediyesi’ne bağlı ekipler de destek sağlamakta. Eşmetaş Köyü’nde, olası tehlikeye karşı 15 ev tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.

Ayrıca Eşme ilçesi Ağabey Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına da karadan müdahale ediliyor ve buradan da 5 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın bölgelerinde karadan söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürmekte.

Uşak'ın Banaz ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uşak'ın Banaz ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uşak'ın Banaz ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uşak'ın Banaz ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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